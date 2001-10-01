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Богданов Василий Данилович

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Место рождения

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный

Дата рождения

1930

Дата смерти

01.10.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
15.10.1956

Дочь: Наталия Васильевна

Мать ребёнка: Богданова Мария Федотовна

г.Пятигорск
Рождение ребёнка
24.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова Мария Федотовна

Смерть
01.10.2001
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