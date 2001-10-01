Богданов Василий Данилович
Место рожденияРоссия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Дата рождения1930
Дата смерти01.10.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
15.10.1956
Дочь: Наталия Васильевна
Мать ребёнка: Богданова Мария Федотовна
г.Пятигорск
Рождение ребёнка
24.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Богданова Мария Федотовна
Смерть
01.10.2001