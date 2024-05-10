Назаров Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1971
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1971
Отец: Назаров Александр Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
23.12.1995
Жена: Алексеев Анна Витальевна
Рождение ребёнка
07.03.1997
Дочь: Алексеев Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Алексеев Анна Витальевна
Рождение ребёнка
07.06.2002
Мать ребёнка: Алексеев Анна Витальевна
Рождение ребёнка
24.10.2018
Сын: Алексеев Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Алексеев Анна Витальевна