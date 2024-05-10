Назаров Сергей Александрович 25.05.1971 — найти родственников по фамилии на Familio
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Назаров Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1971

Отец: Назаров Александр Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
23.12.1995

Жена: Алексеев Анна Витальевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.03.1997

Дочь: Алексеев Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Алексеев Анна Витальевна

Рождение ребёнка
07.06.2002

Сын: Алексеев Егор Сергеевич

Мать ребёнка: Алексеев Анна Витальевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.10.2018

Сын: Алексеев Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Алексеев Анна Витальевна

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