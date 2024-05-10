Алексеев Анна Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1975
Бракосочетание
23.12.1995
Рождение ребёнка
07.03.1997
Дочь: Алексеев Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Назаров Сергей Александрович
Рождение ребёнка
07.06.2002
Отец ребёнка: Назаров Сергей Александрович
Рождение ребёнка
24.10.2018
Сын: Алексеев Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Назаров Сергей Александрович