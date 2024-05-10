Алексеев Анна Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Анна Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1975

Отец: Алексеев Виталий Андреевич

Мать: Устиновская Наталия Сергеевна

Бракосочетание
23.12.1995

Муж: Назаров Сергей Александрович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.03.1997

Дочь: Алексеев Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Назаров Сергей Александрович

Рождение ребёнка
07.06.2002

Сын: Алексеев Егор Сергеевич

Отец ребёнка: Назаров Сергей Александрович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.10.2018

Сын: Алексеев Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Назаров Сергей Александрович

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