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Вылла Андрей

Место рождения

Нумто, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

16.10.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Около 1969 г.р.
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Около 1975 г.р.

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1940

Отец: Вылла Кузьма

Мать: Вылла ?

Нумто, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
?.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вылла Екатерина Кузьминична

Нумто, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Около 18.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вылла Екатерина Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 19.12.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вылла Екатерина Кузьминична

Нумто, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Около 26.10.1969

Дочь: Андрианова Наталья

Мать ребёнка: Вылла Екатерина Кузьминична

Нумто, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
08.04.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вылла Екатерина Кузьминична

Нумто, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Около 12.10.1975

Сын: Вылла Максим

Мать ребёнка: Вылла Екатерина Кузьминична

Нумто, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно
Нумто, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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