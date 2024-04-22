Вылла Андрей
Место рождения
Дата рождения16.10.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1940
Отец: Вылла Кузьма
Мать: Вылла ?
Рождение ребёнка
?.10.1962
Рождение ребёнка
Около 18.04.1965
Рождение ребёнка
Около 19.12.1967
Рождение ребёнка
Около 26.10.1969
Дочь: Андрианова Наталья
Мать ребёнка: Вылла Екатерина Кузьминична
Рождение ребёнка
08.04.1971
Рождение ребёнка
Около 12.10.1975
Сын: Вылла Максим
Мать ребёнка: Вылла Екатерина Кузьминична
Смерть
Неизвестно