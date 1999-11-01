Вылла (Вагатова) Екатерина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вылла (Вагатова) Екатерина Кузьминична

Место рождения

в тундре за Нумто, но записана в д. Юильск

Дата рождения

12.12.1938

Дата смерти

?.11.1999

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

Около 1916 г.р.

Дети

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Около 1969 г.р.
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Около 1975 г.р.

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1938

Отец: Вагатов Кузьма

Мать: Вагатова Варвара

в тундре за Нумто, но записана в д. Юильск
Рождение ребёнка
?.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вылла Андрей

Нумто, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Около 18.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вылла Андрей

Рождение ребёнка
Около 19.12.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вылла Андрей

Нумто, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Около 26.10.1969

Дочь: Андрианова Наталья

Отец ребёнка: Вылла Андрей

Нумто, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
08.04.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вылла Андрей

Нумто, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Около 12.10.1975

Сын: Вылла Максим

Отец ребёнка: Вылла Андрей

Нумто, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
?.11.1999
Нумто, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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