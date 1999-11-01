Вылла (Вагатова) Екатерина Кузьминична
Место рожденияв тундре за Нумто, но записана в д. Юильск
Дата рождения12.12.1938
Дата смерти?.11.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1938
Отец: Вагатов Кузьма
Мать: Вагатова Варвара
в тундре за Нумто, но записана в д. Юильск
Рождение ребёнка
?.10.1962
Рождение ребёнка
Около 18.04.1965
Рождение ребёнка
Около 19.12.1967
Рождение ребёнка
Около 26.10.1969
Дочь: Андрианова Наталья
Отец ребёнка: Вылла Андрей
Рождение ребёнка
08.04.1971
Рождение ребёнка
Около 12.10.1975
Сын: Вылла Максим
Отец ребёнка: Вылла Андрей
Смерть
?.11.1999