Захарова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1741

Сын: Захаров Максим Нефёдович

Отец ребёнка: Захаров Нефёд Трифонович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Захаров Иван Нефёдович

Отец ребёнка: Захаров Нефёд Трифонович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Захаров Григорий Нефёдович

Отец ребёнка: Захаров Нефёд Трифонович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Нефёд Трифонович

Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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