Захарова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Захаров Нефёд Трифонович
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Захаров Нефёд Трифонович
Рождение ребёнка
1748
Сын: Захаров Григорий Нефёдович
Отец ребёнка: Захаров Нефёд Трифонович
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно