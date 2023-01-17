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Захаров Нефёд Трифонович

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Место рождения

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Захаров Трифон Иванович

Мать: не указана

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Захаров Максим Нефёдович

Мать ребёнка: Захарова Марфа

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Захаров Иван Нефёдович

Мать ребёнка: Захарова Марфа

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Захаров Григорий Нефёдович

Мать ребёнка: Захарова Марфа

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Марфа

Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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