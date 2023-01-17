Захаров Нефёд Трифонович
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Захаров Трифон Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: Захарова Марфа
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: Захарова Марфа
Рождение ребёнка
1748
Сын: Захаров Григорий Нефёдович
Мать ребёнка: Захарова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Марфа
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно