Макар Ермилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1708
Дата смерти15.07.1763 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708
Отец: Ермил Родионов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Елена Хрисанфова
Бракосочетание
19.01.1736 ст.
Жена: Дарья Артемьева
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Первым браком.
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Параскева Макарова
Мать ребёнка: Дарья Артемьева
Место жительства
1739
Исповедная роспись. 29 лет.
Рождение ребёнка
26.03.1740 ст.
Дочь: Матрона Макарова
Мать ребёнка: Дарья Артемьева
Место жительства
1743
Исповедная роспись. 35 лет.
Место жительства
1746
Исповедная роспись. 37 лет. Проживл с родителями и братьями.
Рождение ребёнка
08.11.1746 ст.
Сын: Яков Макаров
Мать ребёнка: Дарья Артемьева
Место жительства
1748
Исповедная роспись. 39 лет.
Упоминание
1755
Исповедная роспись. 42 года.
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Никита Макаров
Мать ребёнка: Дарья Артемьева
Место жительства
1760
Исповедная роспись. 49 лет.
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Андрей Макаров
Мать ребёнка: Ксения Елена Хрисанфова
Смерть
15.07.1763 ст.
47 лет.