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Макар Ермилов

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1708

Дата смерти

15.07.1763 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1661 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1717 г.р.
Около 1736 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708

Отец: Ермил Родионов

Мать: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Елена Хрисанфова

Бракосочетание
19.01.1736 ст.

Жена: Дарья Артемьева

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Первым браком.
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Параскева Макарова

Мать ребёнка: Дарья Артемьева

Место жительства
1739
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 29 лет.
Рождение ребёнка
26.03.1740 ст.

Дочь: Матрона Макарова

Мать ребёнка: Дарья Артемьева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1743
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 35 лет.
Место жительства
1746
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 37 лет. Проживл с родителями и братьями.
Рождение ребёнка
08.11.1746 ст.

Сын: Яков Макаров

Мать ребёнка: Дарья Артемьева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1748
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 39 лет.
Упоминание
1755
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 42 года.
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Никита Макаров

Мать ребёнка: Дарья Артемьева

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1760
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 49 лет.
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Андрей Макаров

Мать ребёнка: Ксения Елена Хрисанфова

Смерть
15.07.1763 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
47 лет.

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