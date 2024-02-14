Зарипов Гариф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарипов Гариф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

1916 г.р.
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1926 г.р.
1928 г.р.
1931 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зарипова Накия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зарипова ?

Рождение ребёнка
1916

Сын: Зарипов Ахматша

Мать ребёнка: Зарипова ?

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зарипова Накия

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Зарипова) Насима

Мать ребёнка: Зарипова Накия

Рождение ребёнка
15.11.1928

Дочь: Латыйпова (Зарипова) Галия

Мать ребёнка: Зарипова Накия

Рождение ребёнка
10.09.1931

Дочь: Муртазина (Зарипова) Халиса

Мать ребёнка: Зарипова Накия

Рождение ребёнка
19.12.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зарипова Накия

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зарипова Накия

Смерть
Неизвестно

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