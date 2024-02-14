Зарипов Гариф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зарипова Накия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зарипова ?
Рождение ребёнка
1916
Сын: Зарипов Ахматша
Мать ребёнка: Зарипова ?
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Зарипова) Насима
Мать ребёнка: Зарипова Накия
Рождение ребёнка
15.11.1928
Дочь: Латыйпова (Зарипова) Галия
Мать ребёнка: Зарипова Накия
Рождение ребёнка
10.09.1931
Дочь: Муртазина (Зарипова) Халиса
Мать ребёнка: Зарипова Накия
Рождение ребёнка
19.12.1935
Рождение ребёнка
1939
Смерть
Неизвестно