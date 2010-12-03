Муртазина (Зарипова) Халиса
Место рожденияд. Аптекаш
Дата рождения10.09.1931
Дата смерти03.12.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1931
Отец: Зарипов Гариф
Мать: Зарипова Накия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муртазин Гаяз
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Муртазин Гаяз
Смерть
03.12.2010
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно