Муртазина (Зарипова) Халиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муртазина (Зарипова) Халиса

Место рождения

д. Аптекаш

Дата рождения

10.09.1931

Дата смерти

03.12.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

1902 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1931

Отец: Зарипов Гариф

Мать: Зарипова Накия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муртазин Гаяз

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муртазин Гаяз

Смерть
03.12.2010
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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