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Бижка (Грищук) Марфа Филипповна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1866

Дата смерти

23.08.1899 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Грищук Филипп Евстафиевич

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
28.04.1885 ст.

Муж: Бижка Михей Иванович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.08.1888 ст.

Сын: Бижка Пимен Михеевич

Отец ребёнка: Бижка Михей Иванович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бижка Евфимия Михеевна

Отец ребёнка: Бижка Михей Иванович

Криски, Чернігівська область
Смерть
23.08.1899 ст.
Криски, Чернігівська область
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