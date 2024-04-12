Бижка (Грищук) Марфа Филипповна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти23.08.1899 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Грищук Филипп Евстафиевич
Бракосочетание
28.04.1885 ст.
Муж: Бижка Михей Иванович
Рождение ребёнка
27.08.1888 ст.
Сын: Бижка Пимен Михеевич
Отец ребёнка: Бижка Михей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бижка Евфимия Михеевна
Отец ребёнка: Бижка Михей Иванович
Смерть
23.08.1899 ст.