Бижка Михей Иванович
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Бракосочетание
28.04.1885 ст.
Жена: Бижка Марфа Филипповна
Рождение ребёнка
27.08.1888 ст.
Сын: Бижка Пимен Михеевич
Мать ребёнка: Бижка Марфа Филипповна
Бракосочетание
10.11.1899 ст.
Жена: Бижка Татьяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бижка Евфимия Михеевна
Мать ребёнка: Бижка Марфа Филипповна
Смерть
Неизвестно