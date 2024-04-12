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Бижка Михей Иванович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
28.04.1885 ст.

Жена: Бижка Марфа Филипповна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.08.1888 ст.

Сын: Бижка Пимен Михеевич

Мать ребёнка: Бижка Марфа Филипповна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
10.11.1899 ст.

Жена: Бижка Татьяна Игнатьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бижка Евфимия Михеевна

Мать ребёнка: Бижка Марфа Филипповна

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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