Новикова Параскева Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Параскева Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ирина Семеновна

Отец ребёнка: Новиков Семен Артемьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Новиков Поликарп Семенович

Отец ребёнка: Новиков Семен Артемьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Агафия Семеновна

Отец ребёнка: Новиков Семен Артемьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Семен Артемьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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