Новикова Параскева Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ирина Семеновна
Отец ребёнка: Новиков Семен Артемьевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Новиков Поликарп Семенович
Отец ребёнка: Новиков Семен Артемьевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Агафия Семеновна
Отец ребёнка: Новиков Семен Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно