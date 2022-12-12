Новиков Семен Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ирина Семеновна
Мать ребёнка: Новикова Параскева Степановна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Новиков Поликарп Семенович
Мать ребёнка: Новикова Параскева Степановна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Агафия Семеновна
Мать ребёнка: Новикова Параскева Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно