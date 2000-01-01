Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Савина) Татьяна Валентиновна
(Савина) Татьяна Валентиновна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1940
Пол
Женский
Отец
Савин Валентин Александрович
1915 г.р.
Мать
Савина (Эдемская) Софья
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АХ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940
Отец:
Савин Валентин Александрович
Мать:
Савина Софья
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия