Савина (Эдемская) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина (Эдемская) Софья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Татьяна Валентиновна

Отец ребёнка: Савин Валентин Александрович

Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Савин Валерий Валентинович

Отец ребёнка: Савин Валентин Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Валентин Александрович

Смерть
Неизвестно
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