Матрена Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Ефремовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Зиновий Егорович

Отец ребёнка: Егор Федотович

Рождение ребёнка
18.03.1838

Дочь: Дарья Егоровна

Отец ребёнка: Егор Федотович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.05.1840

Дочь: Гликерия Егоровна

Отец ребёнка: Егор Федотович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Федотович

Смерть
Неизвестно
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