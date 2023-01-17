Матрена Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Зиновий Егорович
Отец ребёнка: Егор Федотович
Рождение ребёнка
18.03.1838
Дочь: Дарья Егоровна
Отец ребёнка: Егор Федотович
Рождение ребёнка
05.05.1840
Дочь: Гликерия Егоровна
Отец ребёнка: Егор Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Федотович
Смерть
Неизвестно