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Зиновий Егорович
Зиновий Егорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1835
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Егор Федотович
1813 г.р.
Мать
Матрена Ефремовна
1814 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец:
Егор Федотович
Мать:
Матрена Ефремовна
Смерть
Неизвестно
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