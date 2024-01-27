Вяткина (Вяткина) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти31.08.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1923
Дочь: Гусева Анастасия Панфоровна
Отец ребёнка: Вяткин Парфирий Ивливич
Азербайджанская ССР Шаумяновский р-н, с Русские Борисы
Смерть
31.08.1977
Азербайджанская ССР Косум-Измайловский р-н, с Комаровка
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Азербайджанская ССР