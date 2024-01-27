Вяткина (Вяткина) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вяткина (Вяткина) Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

31.08.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1923

Дочь: Гусева Анастасия Панфоровна

Отец ребёнка: Вяткин Парфирий Ивливич

Азербайджанская ССР Шаумяновский р-н, с Русские Борисы
Смерть
31.08.1977
Азербайджанская ССР Косум-Измайловский р-н, с Комаровка
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Азербайджанская ССР
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