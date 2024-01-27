Вяткин Парфирий Ивливич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти08.02.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1923
Дочь: Гусева Анастасия Панфоровна
Мать ребёнка: Вяткина Анна Григорьевна
Азербайджанская ССР Шаумяновский р-н, с Русские Борисы
Смерть
08.02.1977
Азербайджанская ССР Косум-Измайловский р-н, с Комаровка
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Азербайджанская ССР