Корзникова Харитина Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова Харитина Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Семён Гурьевич

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Васса Семёновна

Отец ребёнка: Корзников Семён Гурьевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1786

Сын: Корзников Афанасий Семёнович

Отец ребёнка: Корзников Семён Гурьевич

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1788

Сын: Корзников Яков Семёнович

Отец ребёнка: Корзников Семён Гурьевич

д. Пестерево, Всесёлая тож
Рождение ребёнка
1789

Сын: Корзников Филипп Семёнович

Отец ребёнка: Корзников Семён Гурьевич

д. Пестерево, Всесёлая тож
Смерть
Неизвестно

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