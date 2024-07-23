Корзникова Харитина Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Васса Семёновна
Отец ребёнка: Корзников Семён Гурьевич
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1786
Сын: Корзников Афанасий Семёнович
Отец ребёнка: Корзников Семён Гурьевич
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Корзников Семён Гурьевич
д. Пестерево, Всесёлая тож
Рождение ребёнка
1789
Сын: Корзников Филипп Семёнович
Отец ребёнка: Корзников Семён Гурьевич
д. Пестерево, Всесёлая тож
Смерть
Неизвестно