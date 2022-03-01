Лопатин ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопатин Геннадий
Мать ребёнка: Лопатина Аграфена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лопатина Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лопатина Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Мать ребёнка: Лопатина Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопатин Михаил
Мать ребёнка: Лопатина Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопатин Валентин
Мать ребёнка: Лопатина Аграфена
Смерть
Неизвестно