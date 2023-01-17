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Яковлев Александр Сергеевич

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

03.12.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
25.10.1983

Сын: Яковлев Александр Александрович

Мать ребёнка: Яковлева Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
18.05.1988

Сын: Яковлев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Яковлева Татьяна Николаевна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Татьяна Николаевна

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