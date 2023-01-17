Яковлев Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения03.12.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1983
Сын: Яковлев Александр Александрович
Мать ребёнка: Яковлева Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
18.05.1988
Сын: Яковлев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Яковлева Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно