Аляева Марья Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аляева Марья Гордеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824 или 1825

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 или 1814 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 или 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1840 и 1844

Муж: Аляев Иван Трифонович

Рождение ребёнка
1843 или 1844

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Аляев Иван Трифонович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1845 или 1846

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Аляев Иван Трифонович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1846 или 1847

Дочь: [Мариамна ?] Ивановна

Отец ребёнка: Аляев Иван Трифонович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
См. - ЦГАСО. Ф. 150. Оп. 1. Д. 127а. Л. 64об.–65.
Рождение ребёнка
Между 01.10.1850 и 05.10.1850 ст.

Сын: Аляев Савватий Иванович

Отец ребёнка: Аляев Иван Трифонович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1850
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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