Аляева Марья Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824 или 1825
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 или 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1840 и 1844
Рождение ребёнка
1843 или 1844
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Аляев Иван Трифонович
Рождение ребёнка
1845 или 1846
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Аляев Иван Трифонович
Рождение ребёнка
1846 или 1847
Дочь: [Мариамна ?] Ивановна
Отец ребёнка: Аляев Иван Трифонович
См. - ЦГАСО. Ф. 150. Оп. 1. Д. 127а. Л. 64об.–65.
Рождение ребёнка
Между 01.10.1850 и 05.10.1850 ст.
Отец ребёнка: Аляев Иван Трифонович
Смерть
После 1850