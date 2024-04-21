Евдокимов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Денис Владимирович
Мать ребёнка: Евдокимова (Осипова) Ирина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1983
Сын: Евдокимов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Евдокимова (Осипова) Ирина Алексеевна