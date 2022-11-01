Евдокимова (Осипова) Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова (Осипова) Ирина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.?

Дата смерти

?.11.2022

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.?

Отец: Осипов Алексей Дмитриевич

Мать: Осипова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Денис Владимирович

Отец ребёнка: Евдокимов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимов Владимир

Рождение ребёнка
23.02.1983

Сын: Евдокимов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Евдокимов Владимир

Смерть
?.11.2022

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