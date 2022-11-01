Евдокимова (Осипова) Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.?
Дата смерти?.11.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.?
Отец: Осипов Алексей Дмитриевич
Мать: Осипова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Денис Владимирович
Отец ребёнка: Евдокимов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдокимов Владимир
Рождение ребёнка
23.02.1983
Сын: Евдокимов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Евдокимов Владимир
Смерть
?.11.2022