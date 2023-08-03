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Романов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Романов Роман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Романова) Лидия

Мать ребёнка: Романова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Николай

Мать ребёнка: Романова Анна

Рождение ребёнка
09.08.1929

Сын: Романов Яков

Мать ребёнка: Романова Анна

Смерть
1945

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