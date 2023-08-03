Романов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Романов Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Романова) Лидия
Мать ребёнка: Романова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Николай
Мать ребёнка: Романова Анна
Рождение ребёнка
09.08.1929
Сын: Романов Яков
Мать ребёнка: Романова Анна
Смерть
1945