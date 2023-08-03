Романова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманова Анна

Романова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лаврентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Романова) Лидия

Отец ребёнка: Романов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Николай

Отец ребёнка: Романов Павел

Рождение ребёнка
09.08.1929

Сын: Романов Яков

Отец ребёнка: Романов Павел

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.