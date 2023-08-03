Романова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лаврентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Романова) Лидия
Отец ребёнка: Романов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Николай
Отец ребёнка: Романов Павел
Рождение ребёнка
09.08.1929
Сын: Романов Яков
Отец ребёнка: Романов Павел
Смерть
Неизвестно