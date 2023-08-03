Романов Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Романов Павел

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Романов Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Романов Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Семен

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Степан

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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