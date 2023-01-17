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Михайла Григорьев

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Григорий(меньшой) Зотов

Мать: Зотова Евдокия Тимофеева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Аким Михайлов

Мать ребёнка: Федора Григорьева

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Апросинья Михайлова

Мать ребёнка: Федора Григорьева

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Григорьева

Смерть
Неизвестно
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