Михайла Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Григорий(меньшой) Зотов
Мать: Зотова Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
1854
Сын: Аким Михайлов
Мать ребёнка: Федора Григорьева
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Апросинья Михайлова
Мать ребёнка: Федора Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Григорьева
Смерть
Неизвестно