Федора Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1833 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Аким Михайлов

Отец ребёнка: Михайла Григорьев

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Апросинья Михайлова

Отец ребёнка: Михайла Григорьев

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайла Григорьев

Смерть
Неизвестно
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