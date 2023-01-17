Федора Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Аким Михайлов
Отец ребёнка: Михайла Григорьев
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Апросинья Михайлова
Отец ребёнка: Михайла Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайла Григорьев
Смерть
Неизвестно