Бибик Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Мать ребёнка: Бибик ?
Рождение ребёнка
1817
Сын: Бибик Иван Васильев
Мать ребёнка: Бибик Ирина
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Елена Васильева
Мать ребёнка: Бибик Ирина
Рождение ребёнка
1827
Сын: Бибик Марко Васильев
Мать ребёнка: Бибик Ирина
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Лукерия Васильева
Мать ребёнка: Бибик Ирина
Работа или профессия
Неизвестно