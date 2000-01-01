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Бибик Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Бибик Евфрем Васильевич

Мать ребёнка: Бибик ?

Рождение ребёнка
1817

Сын: Бибик Иван Васильев

Мать ребёнка: Бибик Ирина

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Елена Васильева

Мать ребёнка: Бибик Ирина

Рождение ребёнка
1827

Сын: Бибик Марко Васильев

Мать ребёнка: Бибик Ирина

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Лукерия Васильева

Мать ребёнка: Бибик Ирина

Работа или профессия
Неизвестно
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