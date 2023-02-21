Бибик Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Бибик Иван Васильев
Отец ребёнка: Бибик Василий Иванович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Елена Васильева
Отец ребёнка: Бибик Василий Иванович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Бибик Марко Васильев
Отец ребёнка: Бибик Василий Иванович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Лукерия Васильева
Отец ребёнка: Бибик Василий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно