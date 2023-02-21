Бибик Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибик Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Бибик Иван Васильев

Отец ребёнка: Бибик Василий Иванович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Елена Васильева

Отец ребёнка: Бибик Василий Иванович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Бибик Марко Васильев

Отец ребёнка: Бибик Василий Иванович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Лукерия Васильева

Отец ребёнка: Бибик Василий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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