Прасковья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Борисов

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ульяна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Борисов

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ульяна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Борисов

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Авдотья Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Борисов

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Акулина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Борисов

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Евфросинья Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Борисов

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Карп Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Борисов

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Василий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Борисов

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Лаврентий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Борисов

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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