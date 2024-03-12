Прасковья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Борисов
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ульяна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Борисов
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ульяна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Борисов
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Авдотья Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Борисов
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Акулина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Борисов
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Евфросинья Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Борисов
Рождение ребёнка
1808
Сын: Карп Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Борисов
Рождение ребёнка
1811
Сын: Василий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Борисов
Рождение ребёнка
1816
Сын: Лаврентий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Борисов
Смерть
Неизвестно