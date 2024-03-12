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Карп Михайлов

Место рождения

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Михаил Борисов

Мать: Прасковья Григорьева

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Пелагея Карпова

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анна Карпова

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ермолай Карпов

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анна Карпова

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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