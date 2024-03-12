Карп Михайлов
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Михаил Борисов
Мать: Прасковья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Пелагея Карпова
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анна Карпова
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Ермолай Карпов
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анна Карпова
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Смерть
Неизвестно