Городская Татьяна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772
Сын: Городской Косьма Михайлович
Отец ребёнка: Городской Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Городской Степан Стефан Михайлович
Отец ребёнка: Городской Михаил Андреевич
Россия
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Городской Артем Михайлович
Отец ребёнка: Городской Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Ульяна Михайловна
Отец ребёнка: Городской Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1787
Сын: Городской Федор Михайлович Младший
Отец ребёнка: Городской Михаил Андреевич
Упоминание
Неизвестно
ЦГИАК, Ф.2008, Оп.1, д.56 (1789 г.) Исповедные ведомости Чугуевской округи л.203 Роспись Белогородской Епархии Харковского наме стничества Чугуевской Округи и ведомства войсковой слободы Малиновой А... Показать все
Смерть
Неизвестно