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Городская Татьяна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Городской Косьма Михайлович

Отец ребёнка: Городской Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1775

Сын: Городской Степан Стефан Михайлович

Отец ребёнка: Городской Михаил Андреевич

Россия
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Городской Артем Михайлович

Отец ребёнка: Городской Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Ульяна Михайловна

Отец ребёнка: Городской Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1787

Сын: Городской Федор Михайлович Младший

Отец ребёнка: Городской Михаил Андреевич

Упоминание
Неизвестно
ЦГИАК, Ф.2008, Оп.1, д.56 (1789 г.) Исповедные ведомости Чугуевской округи л.203 Роспись Белогородской Епархии Харковского наме стничества Чугуевской Округи и ведомства войсковой слободы Малиновой А... Показать все
Смерть
Неизвестно
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