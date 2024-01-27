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Городской Артем Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Около 1818

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Городской Михаил Андреевич

Мать: Городская Татьяна Константиновна

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Евдокия Артемовна

Мать ребёнка: Городская Ефросинья

Харьковская губерния, Змиевский уезд, Слобода Малиновая, под городом Чугуев ( Малиновка )
Рождение ребёнка
1805

Сын: Городской Илья Артемович

Мать ребёнка: Городская Ефросинья

Харьковская губерния, Змиевский уезд, Слобода Малиновая, под городом Чугуев ( Малиновка )
Рождение ребёнка
1807

Сын: Городской Павел Артемович

Мать ребёнка: Городская Ефросинья

Харьковская губерния, Змиевский уезд, Слобода Малиновая, под городом Чугуев ( Малиновка )
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Варвара Артемовна

Мать ребёнка: Городская Ефросинья

Харьковская губерния, Змиевский уезд, Слобода Малиновая, под городом Чугуев ( Малиновка )
Упоминание
Неизвестно
Есть некая путаница. В документах семейных списках Серпуховского полка за 1820 год пишется об племяннике Федора, Илье федора якобы сыне. Но в документах ревизской сказки 31 годом ранее за 1789 год д... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Исторические данные получены из Документа: Семейные списки Серпуховского уланского полка« в ЦГИАК, Ф.1326, Оп.1, д.17
Упоминание
Неизвестно
Был судя по документам младший брат тезка, тоже Федор. К 1820 году старший Федор Михайлович Городской был уже мертв, жива его жена и дети. Такое раньше было типа Старшой и Младшой с одинаковым именем.
Смерть
Около 1818
Харьковская губерния, Змиевский уезд, селение Малиновское (Слобода Малиновая )
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