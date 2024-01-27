Городской Артем Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиОколо 1818
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1780
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Евдокия Артемовна
Мать ребёнка: Городская Ефросинья
Харьковская губерния, Змиевский уезд, Слобода Малиновая, под городом Чугуев ( Малиновка )
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Городская Ефросинья
Харьковская губерния, Змиевский уезд, Слобода Малиновая, под городом Чугуев ( Малиновка )
Рождение ребёнка
1807
Сын: Городской Павел Артемович
Мать ребёнка: Городская Ефросинья
Харьковская губерния, Змиевский уезд, Слобода Малиновая, под городом Чугуев ( Малиновка )
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Варвара Артемовна
Мать ребёнка: Городская Ефросинья
Харьковская губерния, Змиевский уезд, Слобода Малиновая, под городом Чугуев ( Малиновка )
Упоминание
Неизвестно
Есть некая путаница. В документах семейных списках Серпуховского полка за 1820 год пишется об племяннике Федора, Илье федора якобы сыне. Но в документах ревизской сказки 31 годом ранее за 1789 год д... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Исторические данные получены из Документа: Семейные списки Серпуховского уланского полка« в ЦГИАК, Ф.1326, Оп.1, д.17
Упоминание
Неизвестно
Был судя по документам младший брат тезка, тоже Федор. К 1820 году старший Федор Михайлович Городской был уже мертв, жива его жена и дети. Такое раньше было типа Старшой и Младшой с одинаковым именем.
Смерть
Около 1818
Харьковская губерния, Змиевский уезд, селение Малиновское (Слобода Малиновая )