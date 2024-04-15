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Володина Меланья Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

1909

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1898 ст.

Дочь: Володина Васса Матвеевна

Отец ребёнка: Володин Матвей Гаврилович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Володин Роман Матвеевич

Отец ребёнка: Володин Матвей Гаврилович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Володин Леонтий Матвеевич

Отец ребёнка: Володин Матвей Гаврилович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Тихон и Лаврентий-близнецы
Рождение ребёнка
1902

Сын: Володин Тихон Матвеевич

Отец ребёнка: Володин Матвей Гаврилович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Матвей Гаврилович

Смерть
1909
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
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