Володина Меланья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.08.1898 ст.
Дочь: Володина Васса Матвеевна
Отец ребёнка: Володин Матвей Гаврилович
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Володин Матвей Гаврилович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Володин Леонтий Матвеевич
Отец ребёнка: Володин Матвей Гаврилович
Тихон и Лаврентий-близнецы
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Володин Матвей Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1909