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Володин Роман Матвеевич

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Володин Матвей Гаврилович

Мать: Володина Меланья Семёновна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.11.1924

Дочь: Володина Нина Романовна

Мать ребёнка: Умнова Евдокия Фёдоровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
25.07.1934

Дочь: Умнова Александра Прокофьевна

Мать ребёнка: Умнова Евдокия Фёдоровна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Умнова Евдокия Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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