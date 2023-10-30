Володин Роман Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Рождение ребёнка
27.11.1924
Дочь: Володина Нина Романовна
Мать ребёнка: Умнова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
25.07.1934
Дочь: Умнова Александра Прокофьевна
Мать ребёнка: Умнова Евдокия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Умнова Евдокия Фёдоровна
Смерть
Неизвестно