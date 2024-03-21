Гнесина (Gnesina) (Леплер (Lepler)) Сима (Sima) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнесина (Gnesina) (Леплер (Lepler)) Сима (Sima)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

Около 1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гнесин Мендел (Mendel)

Рождение ребёнка
29.04.1933

Сын: Гнесин Игорь

Отец ребёнка: Гнесин Мендел (Mendel)

Рождение ребёнка
29.03.1937

Сын: Гнесин (Gnesin) Соломон (Solomon)

Отец ребёнка: Гнесин Мендел (Mendel)

Рождение ребёнка
01.10.1938

Дочь: Гнесина Любовь

Отец ребёнка: Гнесин Мендел (Mendel)

Смерть
Около 1957

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