Гнесина (Gnesina) (Леплер (Lepler)) Сима (Sima)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1913
Дата смертиОколо 1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.04.1933
Сын: Гнесин Игорь
Отец ребёнка: Гнесин Мендел (Mendel)
Рождение ребёнка
29.03.1937
Сын: Гнесин (Gnesin) Соломон (Solomon)
Отец ребёнка: Гнесин Мендел (Mendel)
Рождение ребёнка
01.10.1938
Дочь: Гнесина Любовь
Отец ребёнка: Гнесин Мендел (Mendel)
Смерть
Около 1957