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Гнесин Мендел (Mendel)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1913 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гнесина (Gnesina) (Леплер (Lepler)) Сима (Sima)

Рождение ребёнка
29.04.1933

Сын: Гнесин Игорь

Мать ребёнка: Гнесина (Gnesina) (Леплер (Lepler)) Сима (Sima)

Рождение ребёнка
29.03.1937

Сын: Гнесин (Gnesin) Соломон (Solomon)

Мать ребёнка: Гнесина (Gnesina) (Леплер (Lepler)) Сима (Sima)

Рождение ребёнка
01.10.1938

Дочь: Гнесина Любовь

Мать ребёнка: Гнесина (Gnesina) (Леплер (Lepler)) Сима (Sima)

Смерть
Около 1973

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