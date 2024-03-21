Гнесин Мендел (Mendel)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.04.1933
Сын: Гнесин Игорь
Мать ребёнка: Гнесина (Gnesina) (Леплер (Lepler)) Сима (Sima)
Рождение ребёнка
29.03.1937
Рождение ребёнка
01.10.1938
Дочь: Гнесина Любовь
Мать ребёнка: Гнесина (Gnesina) (Леплер (Lepler)) Сима (Sima)
Смерть
Около 1973