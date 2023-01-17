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Волкова Параскева Васильевна

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Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Волков Григорий Михайлович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Волков Григорий Михайлович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1756

Сын: Волков Иуда Григорьевич

Отец ребёнка: Волков Григорий Михайлович

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Григорий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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