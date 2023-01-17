Волкова Параскева Васильевна
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Волков Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Волков Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Волков Григорий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно