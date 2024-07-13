Кулик (Куличенко) Устинья (Иустина) Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик (Куличенко) Устинья (Иустина) Фоминична

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

03.09.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1850

Отец: Кулик (Куличенко) Фома Васильевич

Мать: Кулик (Котляр) Матрона Алексеевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9SK-T?view=index&action=view
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрозд (Дрозденко) Никита Игнатьевич

Рождение ребёнка
16.09.1881

Сын: Дрозд (Дрозденко) Трофим Никитович

Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Никита Игнатьевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-VQT1?i=668&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
07.03.1884

Сын: Дрозд (Дрозденко) Кондрат Никитович

Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Никита Игнатьевич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-V3YW?i=817&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно

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