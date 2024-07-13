Кулик (Куличенко) Устинья (Иустина) Фоминична
Место рождения
Дата рождения03.09.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1850
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9SK-T?view=index&action=view
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.09.1881
Сын: Дрозд (Дрозденко) Трофим Никитович
Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Никита Игнатьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-VQT1?i=668&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
07.03.1884
Сын: Дрозд (Дрозденко) Кондрат Никитович
Отец ребёнка: Дрозд (Дрозденко) Никита Игнатьевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-V3YW?i=817&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно