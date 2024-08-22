Кулик (Куличенко) Фома Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиОколо 1896
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Кулик (Куличенко) Прасковья (Параскева) Фоминична
Мать ребёнка: Кулик (Котляр) Матрона Алексеевна
Дочь: Кулик (Куличенко) Устинья (Иустина) Фоминична
Мать ребёнка: Кулик (Котляр) Матрона Алексеевна
Сын: Кулик (Куличенко) Николай Фомич
Мать ребёнка: Кулик (Котляр) Матрона Алексеевна
Сын: Кулик (Куличенко) Трофим Фомич
Мать ребёнка: Кулик (Котляр) Матрона Алексеевна
Дочь: Кулик (Куличенко) Анна Фоминична
Мать ребёнка: Кулик (Котляр) Матрона Алексеевна
Сын: Кулик (Куличенко) Сидор Фомич
Мать ребёнка: Кулик (Котляр) Матрона Алексеевна
Дочь: Иващенко (Куличенко) Фотина Фоминична
Мать ребёнка: Кулик (Котляр) Матрона Алексеевна
Сын: Кулик (Куличенко) Тимофей Фомич
Мать ребёнка: Кулик (Котляр) Матрона Алексеевна
Дочь: Кулик (Куличенко) Ульяна (Иулиания) Фоминична
Мать ребёнка: Кулик (Котляр) Матрона Алексеевна
Дочь: Кулик (Куличенко) Ирина Фоминична
Мать ребёнка: Кулик (Котляр) Матрона Алексеевна
Сын: Кулик (Куличенко) Василий Фомич
Мать ребёнка: Кулик (Котляр) Матрона Алексеевна
Сын: Кулик (Куличенко) Архип Фомич
Мать ребёнка: Кулик (Котляр) Матрона Алексеевна