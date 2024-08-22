Кулик (Куличенко) Фома Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик (Куличенко) Фома Васильевич

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Около 1896

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Кулик (Куличенко) Василий Семенович

Мать: Кулик Ирина Яковлевна

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
12.01.1847

Жена: Кулик (Котляр) Матрона Алексеевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSQ-M9DB-T?view=index&action=view https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSQ-M9XF-M?i=364&cc=4133834&cat=1013793
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Кулик (Куличенко) Прасковья (Параскева) Фоминична

Мать ребёнка: Кулик (Котляр) Матрона Алексеевна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
03.09.1850

Дочь: Кулик (Куличенко) Устинья (Иустина) Фоминична

Мать ребёнка: Кулик (Котляр) Матрона Алексеевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9SK-T?view=index&action=view
Рождение ребёнка
16.10.1852

Сын: Кулик (Куличенко) Николай Фомич

Мать ребёнка: Кулик (Котляр) Матрона Алексеевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9QD-B?view=index&action=view
Рождение ребёнка
17.09.1854

Сын: Кулик (Куличенко) Трофим Фомич

Мать ребёнка: Кулик (Котляр) Матрона Алексеевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9S3-D?i=788&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
25.02.1856

Дочь: Кулик (Куличенко) Анна Фоминична

Мать ребёнка: Кулик (Котляр) Матрона Алексеевна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RCCK?view=index&action=view
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Кулик (Куличенко) Сидор Фомич

Мать ребёнка: Кулик (Котляр) Матрона Алексеевна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Иващенко (Куличенко) Фотина Фоминична

Мать ребёнка: Кулик (Котляр) Матрона Алексеевна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Кулик (Куличенко) Тимофей Фомич

Мать ребёнка: Кулик (Котляр) Матрона Алексеевна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Кулик (Куличенко) Ульяна (Иулиания) Фоминична

Мать ребёнка: Кулик (Котляр) Матрона Алексеевна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Кулик (Куличенко) Ирина Фоминична

Мать ребёнка: Кулик (Котляр) Матрона Алексеевна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Кулик (Куличенко) Василий Фомич

Мать ребёнка: Кулик (Котляр) Матрона Алексеевна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Кулик (Куличенко) Архип Фомич

Мать ребёнка: Кулик (Котляр) Матрона Алексеевна

Завадовка, Черкаська область
Смерть
Около 1896
Завадовка, Черкаська область

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