Павлов Федор Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиОколо 1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1842
Отец: Павлов Федор Васильевич
Мать: Павлова ?
Бракосочетание
31.01.1862
Жена: Павлова Мария Ивановна
М. 20 Ж. 18
Бракосочетание
27.01.1863
м. 21 (2 бр.) ж. 19
Рождение ребёнка
03.01.1864
Дочь: Сигклитикия Федорова
Мать ребёнка: Павлова 1, Безсонова 2 Анисья Николаева
Смерть
Около 1865