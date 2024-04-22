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Павлов Федор Федорович

Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Около 1865

Пол

Мужской

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Павлов Федор Васильевич

Мать: Павлова ?

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
31.01.1862

Жена: Павлова Мария Ивановна

М. 20 Ж. 18
Бракосочетание
27.01.1863

Жена: Павлова 1, Безсонова 2 Анисья Николаева

м. 21 (2 бр.) ж. 19
Рождение ребёнка
03.01.1864

Дочь: Сигклитикия Федорова

Мать ребёнка: Павлова 1, Безсонова 2 Анисья Николаева

Смерть
Около 1865
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