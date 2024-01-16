Ордина Ирина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордина Ирина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1846

Сын: Ордин Василий Егорович

Отец ребёнка: Ордин Егор Алексеевич

Большое Раменье
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Ордин Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Пелагея Егоровна

Отец ребёнка: Ордин Егор Алексеевич

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ордин Егор Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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