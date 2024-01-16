Ордина Ирина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Ордин Егор Алексеевич
Большое Раменье
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Ордин Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Пелагея Егоровна
Отец ребёнка: Ордин Егор Алексеевич
Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно