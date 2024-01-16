Ордин Егор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Ордин Алексей Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Ордина Ирина Егоровна
Большое Раменье
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анна Егоровна
Мать ребёнка: Ордина Ирина Егоровна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Пелагея Егоровна
Мать ребёнка: Ордина Ирина Егоровна
Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ордина Ирина Егоровна
Смерть
Неизвестно