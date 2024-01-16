Ордин Егор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордин Егор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Ордин Алексей Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Ордин Василий Егорович

Мать ребёнка: Ордина Ирина Егоровна

Большое Раменье
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анна Егоровна

Мать ребёнка: Ордина Ирина Егоровна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Пелагея Егоровна

Мать ребёнка: Ордина Ирина Егоровна

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ордина Ирина Егоровна

Смерть
Неизвестно
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