Пузыня Лаврентий Максимович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.06.1913 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.11.1914 ст.
Сын: Пузыня Григорий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Пузыня (Жгун) Зиновья Павловна
Смерть
Неизвестно