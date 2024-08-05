Пузыня Лаврентий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПузыня Лаврентий Максимович

Пузыня Лаврентий Максимович

Место рождения

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
05.06.1913 ст.

Жена: Пузыня (Жгун) Зиновья Павловна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.11.1914 ст.

Сын: Пузыня Григорий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Пузыня (Жгун) Зиновья Павловна

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.