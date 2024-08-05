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Пузыня (Жгун) Зиновья Павловна

Место рождения

Подбелица, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Жгун Павел Михайлович

Мать: Жгун Мария Яковлевна

Бракосочетание
05.06.1913 ст.

Муж: Пузыня Лаврентий Максимович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.11.1914 ст.

Сын: Пузыня Григорий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Пузыня Лаврентий Максимович

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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