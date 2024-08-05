Пузыня (Жгун) Зиновья Павловна
Место рожденияПодбелица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Жгун Павел Михайлович
Мать: Жгун Мария Яковлевна
Бракосочетание
05.06.1913 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.11.1914 ст.
Сын: Пузыня Григорий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Пузыня Лаврентий Максимович
Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно