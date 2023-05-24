Любимова (Корсакова) Тамара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1989
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.2007
Дочь: Любимова Милана Львовна
Отец ребёнка: Любимов Лев Николаевич
Рождение ребёнка
29.12.2011
Дочь: Любимова Таисия Львовна
Отец ребёнка: Любимов Лев Николаевич
Рождение ребёнка
19.07.2022
Дочь: Любимова София Львовна
Отец ребёнка: Любимов Лев Николаевич